Наш подход
О КОМПАНИИ
Компания «DEX» — это производство стеллажного оборудования высокого качества. Приобретая фронтальные стеллажи для склада у нас, клиенты получают оборудование по самым доступным ценам. Мы прекрасно понимаем, как важно каждой производственной или торговой компании правильно хранить товары или свою продукцию. Поэтому делаем все возможное, чтобы наши металлические стеллажи отвечали последним требованиям по эргономике склада и безопасности хранения продукции.Подробнее
Миссия и приоритеты
Главное направление деятельности компании «DEX» является оснащение складов, производство, магазинов, офисов и другой коммерческой недвижимости качественным стеллажным оборудованием. Наши разборные мезонинные стеллажи позволят облегчить организацию хранения и ускорят работу вашего производства в несколько раз.
Основным приоритетом, которого мы придерживаемся в нашей деятельности, является качество нашей продукции. К каждому заказу подходим ответственно и индивидуально. Клиенты могут заказать у нас стеллаж различных конфигураций и размеров, который оптимально подойдет для хранения паллет или поддонов, ручной клади или длинномерных товаров.
Все стеллажи металлические производимые нами, проходят многоуровневый контроль. Благодаря которому мы можем предоставить своим клиентам многолетнюю гарантию на все виды складских систем.
Не менее важно и предоставление клиентам конкурентных цен. С помощью прямых закупок материалов у оптовых поставщиков металлопроката, мы удерживаем цены на стеллажи на самом доступном уровне.
Приобретая продукцию у нас, заказчик экономит на отсутствии посредников.
Обратите внимание: Благодаря отлаженным бизнес процессам и современному оборудованию, мы оперативно выполняем все заказы. Гарантируем сроки, указанные в договоре.
Качественные стеллажные системы по доступным ценам
Представить современный склад без стеллажей и складской техники невозможно. С помощью сборно – разборных систем хранения можно разместить любую продукцию, запасные детали, сырье для своего производства и оптовой торговли. Изготавливаем стеллажи различного типа под индивидуальные задачи клиентов. Оптимизируем и дорабатываем стеллажные конструкцию базовых моделей под заявленные нагрузки. Предлагаем металлические стеллажи различного типа. Ознакомиться с моделями можно в соответствующих разделах сайта.
Также у нас можно заказать и другое складское оборудование:
- мезонины на стеллажах и на колонах;
- фронтальные стеллажи;
- полочные и грузовые стеллажи;
- архивные и мобильные стеллажи;
- набивные и глубинные стеллажи;
- консольные и гравитационные стеллажи;
- самонесущие склады на стеллажах;
- конвейеры и транспортеры;
- грузоподъемные механизмы;
- техника для склада;
- передвижные ворота и лестницы;
- настилы и ограждения;
- емкости и тара.
Предоставляем услуги проектирования, монтажа и обслуживания складских систем.
Как мы изготавливаем металлические стеллажи?
Изготовление металлических стеллажей – это сложный и ответственный процесс. Поэтому первую проверку качества мы проводим еще на этапе выбора сырья для дальнейшего использования. Выявление любого брака и несоответствие материалов заявленным характеристикам исключает их из дальнейшего использования.
Выполняем производство металлических стеллажей согласно ГОСТ Р 55525–2017. Конструкция изготавливается в несколько этапов:
- Производство стоек. Несущие элементы изготавливаются из перфорированной металлической ленты оцинкованного проката марки стали S355. Важно правильно рассчитать и подобрать материал, позволяющий выдержать грузы большого веса.
- Прокат балок. Основной элемент металлического фронтального стеллажа. Она придает конструкции жесткости и используется для размещения поддонов с товаром.
- Изготовление полок. Из листового металла вырубается элемент нужного размера. Ему придается необходимый профиль. Устанавливаются дополнительные усиливающие элементы.
- Окраска и сушка. Для защиты металла от коррозии он покрывается порошковой краской. Она создает надежную защиту от негативного воздействия влаги и придает металлическим элементам презентабельный внешний вид.
- Упаковка. На финальном этапе проводится упаковка металлических элементов в специальные материалы. Наши клиенты могут заказать такую продукцию с доставкой и сборкой. Предлагаем профессиональный монтаж оборудования во всех городах России.
Работать с компанией «DEX» – это удобно и надежно. Выполняем:
- Составление грамотного технического проекта с учетом требований заказчика.
- Расчет нагрузок конструкции в соответствии с грузом или товаром, которые будут храниться.
- Изготовление и сборку стеллажей для складов, магазинов и производственных организаций.
- Быструю доставку готовой продукции в любой город нашей страны.
Купить наши металлические стеллажи для вашего бизнеса можно в наших филиалах, которые находятся в следующих городах: Москве, Санкт – Петербурге, Екатеринбурге, Волгоград, Воронеж, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сургут, Тюмень, Тула, Уфа, Челябинск, Ярославль.
Нужен стеллаж для хранения грузов или паллет? Воспользуйтесь продукцией компании «DEX»! Изготавливаем не только системы для увеличения площади помещений, но и другие нестандартные решения для вашего складского бизнеса.